VIDEO / Zhang accontentato, ecco l’omaggio dell’Inter a Eriksen: “Un sogno Not for Everyone”

Dopo l’ufficializzazione di ieri, con tanto di foto a La Scala di Milano, è finalmente arrivato anche il video di presentazione di Eriksen tanto reclamato dal presidente Zhang. “Un sogno non for everyone” quello del danese all’Inter: “I sogni possono portarti dove non sei mai stato prima. I sogni possono farti vedere cose che non pensavi di vedere mai. Alcuni sogni, tuttavia sono più vividi della realtà. E anche se sono destinati a rimanere solo sogni, desidererai non svegliarti più. Ma questo sogno, non è da tutti. Questo è reale”.