Henry e convocati ai Giochi: “Così tanti no solo alle medie. I club sono…”

"Deluso o infastidito? No. I club sono nel loro diritto, il mio discorso non è cambiato... Non c'è stato nemmeno un discorso. Diventa sempre più difficile. Mi aspettavo alcuni no, sarei stato più sorpreso nell'altro senso. La gente rispetta le regole". Henry non ha inserito Kylian Mbappé tra i pre-convocati olimpici ma il discorso - afferma - non è ancora chiuso: "No, siamo ancora fiduciosi. Non sappiamo cosa succederà fino al 3 luglio, quando dovrò dare la lista reale, di 18 giocatori. Essere un po' più nella verità del momento, anche se tutto è aperto per tutti. Non chiudo la porta a nessuno, a meno che non ci siano discussioni. Vieni, chiedi, ti dicono di no e te ne vai - conclude - L'ultima volta che ho preso così tanti rifiuti, ero alle scuole medie".