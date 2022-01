Venezia, Henry: “Giocata una buona partita, avremmo meritato un pareggio”

Thomas Henry, attaccante del Venezia e autore del gol del vantaggio dei lagunari, ha parlato del match di San Siro così al sito ufficiale

"Penso che avremmo meritato almeno un punto. Abbiamo disputato una buona gara, con il giusto approccio e soprattutto giocando come una squadra. Per questo credo che dobbiamo continuare su questa strada. Sono contento per il gol, soprattutto se andiamo a considerarlo come la finalizzazione del gioco della squadra. Io penso al gruppo, e sarei stato più contento se il mio gol avesse portato dei punti che ci avessero avvicinato al nostro obiettivo".