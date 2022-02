Henry: “Lukaku? Ma perché sei andato a prenderlo? 7 tocchi? Non è normale”

Così l'ex calciatore sul belga: "Fin dall'inizio mi sono posto una domanda, si sarebbe adattato a questa squadra?"

Intervenuto ai microfoni della CBS, Thierry Henry , ex centravanti, ha parlato così della situazione legata a Romelu Lukaku , che ieri è stato lasciato in panchina per 90' da Thomas Tuchel: "Fin dall'inizio mi sono posto una domanda, si sarebbe adattato a questa squadra? Come allenatore, quando vai a prendere Lukaku, devi farlo adattare a come giochi, o cambierai il tuo modo di farlo per adattarti a lui. Non pensavo sarebbe successo. Perché Rom si adatti al modo di giocare del Chelsea ci vuole tempo, non è facile.

Sette tocchi contro il Crystal Palace? Anche questo non è normale, indipendentemente dal fatto che tu piaccia o meno all'allenatore. Non dovrebbe succedere. Devono andare avanti su questo, ma è difficile. Sarò onesto con te, non so come possa accadere in 90 minuti. La soluzione è per lui trovare un modo per assicurarsi che possa adattarsi al modo in cui giocano. A loro piace pressare, essere attivi e cambiare i tre davanti. Gli piace stare nel mezzo, quindi è molto difficile per lui adattarsi alla situazione. Ma perché sei andato a prenderlo?".