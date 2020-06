Hernanes: “La mia esperienza all’Inter? È andata bene. Mi sono sbloccato dopo…”

Juve, Lazio, Inter: le tre squadre italiane del Profeta. Chi vincerà lo scudetto?

«La favorita è la Juve, per qualità della rosa e la sua mentalità vincente». E per chi tifa?

«Se la Lazio vincesse sarebbe davvero molto bello per tutto il campionato, visto che la Juve ha già vinto otto volte di fila lo scudetto. Lo scudetto alla Lazio manca dal 2000, sarebbe molto bello vincesse». E la delusione più grande? Dopo gli anni della consacrazione con la Lazio, qualcosa è andato storto con Inter e Juve. Cos’è stato a non funzionare?

«Sono sincero, non ho provato mai nessuna delusione. Secondo me con l’Inter è andata bene, tant’è vero che poi mi ha acquistato la Juve, altrimenti una società del genere non mi avrebbe cercato. All’inizio ho faticato un po’, ma dopo l’arrivo di Mancini mi sono sbloccato, giocando da trequartista ho fatto veramente bene gli ultimi cinque mesi. Alla Juve ho dovuto cambiare posizione, credo di aver vissuto una bella esperienza in bianconero anche se giocando lontano dalla porta ho segnato molto meno che ai tempi della Lazio, sono cresciuto molto e mi è piaciuto il nuovo ruolo. Certamente i numeri non hanno aiutato, ma ho giocato in Champions, ho vinto tanto. Quindi, credetemi, sono state solo gioie per me».

(Corriere dello Sport)