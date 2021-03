Higuain incorona Lautaro: “Potrà essere il 9 dell’Argentina per tanti anni”

L'ex attaccante del Napoli e della Juventus elogia il nerazzurro, indicandolo come il presente e il futuro della Seleccion

Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus oggi in forza all'Inter Miami, in un'intervista concessa a ESPN e ripresa da Tuttosport ha elogiato Lautaro Martinez, indicandolo come l'attaccante del presente e del futuro dell'Argentina: