Higuain: “MLS come la Serie A. Sarri? Pensavo di lasciare Napoli, mi convinse in 5′”

Matteo Pifferi

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Gonzalo Higuain ha parlato così dell'addio alla Juventus:

"Non trovavo più la serenità, un vostro amico come Buffon mi ha detto che dovevo andare via se non avessi avuto più stimoli. Com'è giocare in MLS? Pensavo di poter giocare con la sigaretta in bocca ma ho fatto fatica, è un calcio duro. E' simile al calcio italiano, in Spagna e in Inghilterra è più facile adattarsi. In Italia, se non conosci bene il campionato lo soffri. Qui in MLS è uguale, è nuovo, sono forti fisicamente. Tutte le squadre che vincono hanno una bella base e ho sofferto, ora sto imparando a conoscerlo ma si fa fatica".

Messi e Ronaldo

"Per me è stato un privilegio giocare con lui, non è lui a doversi adattare a te ma tu a lui. Sono stato fortunato a giocare per 8 anni con lui in Nazionale, quasi sempre da titolare. Sono stato l'argentino che ha giocato più con Messi e Ronaldo. Cristiano ha fatto un grande lavoro per arrivare al livello di Messi, senza Ronaldo Messi avrebbe vinto 10 Palloni d'Oro. Sono due numeri 1, continuano a segnare"

Sarri

"Prima dell'arrivo di Sarri ero vicino all'addio, in 5' mi ha convinto: avevo parlato con mio fratello dicendo che pensavo di andare via. Poi mi ha convinto e ho cambiato idea, è stato un maestro ed è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto. Per come mi ha fatto giocare, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. In Italia bisogna avere la qualità per fare i gol".