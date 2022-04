Hoddle duro: “Lukaku deve guardarsi allo specchio, ha bisogno di dimagrire. Non ha…”

Da parte dell'ex tecnico del Chelsea arrivano aspre critiche nei confronti dell'attaccante belga

Quattro mesi dopo, Romelu Lukaku sembra ancora pagare caro per le sue dichiarazioni di fine dicembre in cui giurava amore all'Inter. Criticato dai tifosi del Chelsea, costretto a scusarsi con i compagni di squadra, da allora ha perso gradualmente il suo posto di titolare. Anche contro il Real Madrid Big Rom è partito dalla panchina. Per G lenn Hoddle , allenatore dei Blues dal 1993 al 1996, le scuse di Lukaku non bastano. Inoltre è piuttosto critico sullo stato di forma del belga.

"Il problema di Lukaku non è Thomas Tuchel, non è legato allo stile di gioco del Chelsea. No, deve guardarsi allo specchio. Ha bisogno di dimagrire e di rimettersi in forma. Non ha senso sollevare pesi in palestra. Quando scende in campo, non sembra qualcuno che avrà un impatto sulla partita. Non è più il Lukaku di prima di queste affermazioni, non più il giocatore che era prima dell'infortunio".