Hoeness: “Basta acquisti da 100 milioni, il calcio sarà diverso. E nei prossimi tre anni…”

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Kicker, Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e delle ripercussioni che questa pandemia avrà sul calciomercato nei prossimi anni: “Non è sicuro, ma non posso immaginare che nei prossimi anni ci saranno acquisti per 100 milioni di euro. Il prezzo dei trasferimenti diminuirà, nei prossimi tre anni non vedremo più le cifre di prima perché tutti i paesi sono interessati. Molto probabilmente il calcio sarà un mondo totalmente diverso”.