Inter, occhio a Hofmann: amuleto Borussia Mönchengladbach, quando segna non si perde

L’Inter affronta questa sera il Borussia Mönchengladbach, nel primo match del girone B di Champions League. Tanti i giocatori da tenere d’occhio tra le fila dei tedeschi: tra questi anche Jonas Hofmann, centrocampista offensivo classe ’92, recentemente convocato anche in Nazionale. Un vero e proprio amuleto per la formazione di Marco Rose, come evidenzia Tuttosport: “Occhio anche a Hoffmann, l’amuleto del Gladbach: quando segna lui non si perde: 9 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 12 occasioni in cui questo è accaduto. Lui stesso, del resto, è al momento il giocatore più prolifico della squadra con 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni disputate di questa stagione“.