Social / Humanes saluta il Real Madrid: inizia la sua avventura con l’Inter

Hugo Humanes, attaccante classe 2007 recentemente prelevato dall'Inter, con un messaggio postato su Instagram ha voluto salutare il Real Madrid, sua ex squadra: "Non è facile dire addio a quella che è stata casa mia per 9 anni. Oggi è un giorno molto duro perchè ho preso la decisione di lasciare il club della mia vita. Lo faccio con tristezza per quello che significa per me difendere questo stemma, ma anche con la soddisfazione per aver lasciato l'anima dal primo all'ultimo giorno.