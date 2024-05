Il calciatore di proprietà Inter era riuscito a farsi fare fallo da rigore nella gara vinta due a zero dai nerazzurri nell'ottobre del 2019

È la finalista inaspettata della Champions 2024 (forse come inaspettata era stata l'Inter nella passata stagione). Il Borussia Dortmund si è qualificato a dispetto del PSG di Mbappé e giocherà con chi supererà la finale tra Real e Bayern. Grande prestazione quella di Hummels che ha segnato il gol che è valso la qualificazione. A lui, Skysport, ha dedicato un post sui social e ha taggato un giocatore di proprietà Inter, che nel 2019, era riuscito in qualche modo a superarlo, facendosi fare un fallo da rigore (quella gara finì due a zero a San Siro). Si tratta di Sebastiano Esposito (oggi pure Ausilioha parlato di lui.ndr).