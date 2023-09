I club più seguiti sui social: dominano Real e Barça, l’Inter….

Club con più follower – La top 20, derby spagnolo Real-Barça

Le piattaforma che, in numeri, danno maggiori soddisfazioni ai club calcistici sono Instagram, X e TikTok. La sfida, se si parla di campionati, viene vinta dalla Liga che piazza i suoi due colossi, Real Madrid e Barcellona, ai primi due posti. Si difende bene la Premier League, che sfrutta il grande richiamo del campionato considerato più bello al mondo.

Niente male nemmeno la Serie A, dove sono le tre big storiche a trascinare. Prima la Juventus, inseguita da Milan e Inter. Anche se tutte e tre insieme non arrivano a pareggiare quelli singoli di Barcellona e Real Madrid.

Ecco la classifica dei 20 club con più follower in totale nelle sei piattaforme social citate in precedenza:

Real Madrid – 425 milioni;

Barcellona – 391,7 milioni;

Manchester United – 224,5 milioni;

PSG – 189,6 milioni;

Manchester City – 156,3 milioni;

Chelsea – 151,7 milioni;

Juventus – 147,1 milioni;

Liverpool – 136,9 milioni;

Bayern Monaco – 130,7 milioni;

Arsenal – 104,1 milioni;

Tottenham – 95,3 milioni;

Milan – 70,3 milioni;

Inter – 64,1 milioni;

Borussia Dortmund – 57,1 milioni;

Flamengo – 52,5 milioni;

Atletico Madrid – 50,9 milioni;

Al-Ahly – 46,9 milioni;

Galatasaray – 44,9 milioni;

Al Nassr – 43,8 milioni;

Roma – 35,1 milioni;

Club con più follower – L’importanza dei vari social

Come detto, Instagram mantiene una certa rilevanza per la maggior parte delle squadre, con il social di proprietà di Mark Zuckenberg che vale più del 30% del totale, con casi del 40% come Juventus e Borussia Dortmund e Al Nassr (45%).

Ma non è sa sottolineare come stia crescendo l’importanza di TikTok. Questa impennata sta vedendo protagonisti club come la Roma, il Paris Saint-Germain, il Tottenham, l’Atletico Madrid e Al-Nassr. Queste società ottengono da Tik Tok dal 20% al 30% dei loro follower totali.

Club con più follower – I migliori 20 dell’ultimo anno

I risultati sportivi, ovviamente, incidono e non poco nell’attirare nuovi seguaci in giro per il mondo. E quindi non sorprende che i migliori club per rendimento nell’ultimo anno, dal 23 settembre 2022, siano Manchester City, vincitore del Treble, e Barcellona, tornato a vincere la Liga.

Discorso a parte merita il Real Madrid, che però vanta una storia di vittorie in campo internazionali impareggiabile. I trasferimenti di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, invece, hanno portato in alto, rispettivamente, Al Nassr (+487%) e Inter Miami (+1197%), classificatesi appena dietro alle tre grandi europee citate. Da segnalare il trend degli indonesiani Persib Bandung che hanno fatto segnare un +53%. Il Siviglia, infine, grazie al boom della vittoria dell’Europa League ha fatto registrare un +101% rispetto a un anno fa.

Rivolgendo uno sguardo alla Serie A, a guardare tutti dall’alto al basso è la Juventus, seguita sempre da Milan e Inter, ma la crescita della Roma ha permesso ai giallorossi di infilarsi fra le due milanesi. Ecco le migliori 20 società a livello di nuovi follower dal 23 settembre 2022 con la percentuale di crescita registrata sui 365 giorni:

Real Madrid – 50,6 milioni (+14% su base annua);

Manchester City – 35,2 milioni (+29%);

Barcellona – 33,3 milioni (+9%);

Al Nassr – 24,3 milioni (+487%);

Inter Miami – 24,2 milioni (+1197%);

Tottenham – 22,6 milioni (+31%);

PSG – 20,3 milioni (+12%);

Juventus – 19 milioni (+15%);

Bayern Monaco – 15,4 milioni (+13%);

Manchester United – 14,9 milioni (+7%);

Chelsea – 13,1 milioni (+9%);

Arsenal – 11,7 milioni (+13%);

Liverpool – 11,6 milioni (+9%);

Milan – 9,9 milioni (+16%);

Atletico Madrid – 9,6 milioni (+23%);

Roma – 9,4 milioni (+36%);

Inter – 9,1 milioni (+17%);

Persib Bandung – 8,4 milioni (+53%);

Al Hilal – 8,2 milioni (+45%);

Siviglia – 7,8 milioni (+101%).

