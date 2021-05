Grande successo per I M Inter (Yes I M ) subito in vetta alle classifiche

Grande successo per la canzone dello Scudetto nerazzurro, che si è già ritagliata un posto tra i brani più ascoltati in Italia

Grande successo per I M INTER (Yes I M), la canzone per lo scudetto scritta da Max Pezzali e che ieri ha debuttato a San Siro per Inter-Roma. Come comunica l club nerazzurro, la canzone è balzata subito in vetta alle classifiche.