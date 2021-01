Iacchetti sull’Inter: “Con la Juventus per la prima volta 90′ senza pause. Vidal…”

Enzo Iacchetti, conduttore di Striscia La Notizia e grande tifoso dell’Inter, ha detto la sua a Tiki Taka in merito alla vittoria dell’Inter contro la Juventus:

“Contro la Juventus è stata la prima volta che l’Inter ha giocato per 90′ con questo ritmo, voglia di vincere e di fare. Era capitato un po’ con la Roma ma non per tutta la partita. Giochiamo sempre a sprazzi, c’è sempre qualcosa, anche i cambi a volte. Va dato merito a Conte, io quando ho visto Vidal giocare dall’inizio ho detto ‘Non ci siamo’. E invece…”