Iachini: “Dybala merita grandi traguardi. Inter? Non so dove andrà ma…”

Le parole del tecnico: "Alla sua età, l’aspetto economico non deve rappresentare una priorità: Dybala merita di raggiungere grandi traguardi"

“Io credo che Paulo abbia sempre dato il suo contributo, fatta eccezione per i periodi in cui non è sceso in campo per via di alcuni infortuni. Quando giochi in un club come la Juventus, i concorrenti per una maglia da titolare sono tanti e forti. In più, la squadra gioca cinquanta partite all’anno: è difficile fare la differenza ogni settimana…”.