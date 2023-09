Iachini: “Inter? Ha rosa per tentare la cavalcata in campionato e Champions”

Quello che si doveva conquistare diventava qualcosa di straordinario e tutti i calciatori erano portati a dare il 200%. Il calcio non è una scienza esatta, ci sono delle difficoltà che non riguardano solo il Napoli, ma anche altre squadre che hanno vinto gli scudetti e non sono riuscite a ripetersi. L’Inter ha la rosa come ce l’aveva il Napoli per poter affrontare una cavalcata del genere e voler affrontare una cavalcata anche in Champions League. La Champions ti toglie energie e hai a che fare ogni volta con partite di altissimo livello sotto l’aspetto fisico e psicologico”.