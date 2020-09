Iachini: “Giocato a viso aperto contro l’Inter che lotterà per lo scudetto. Il rammarico…”

«Siamo venuti a giocarci una partita a viso aperto contro l’Inter. La squadra l’ha fatta con personalità. Abbiamo sbagliato qualcosa in uscita e sul palleggio. C’è rammarico perché abbiamo avuto le palle di andare in vantaggio due volte ed erano episodi decisivi per indirizzare la gara. La squadra non ha mollato, è venuta qui per attaccare. Siamo stati propositivi e ci dispiace perché non portiamo a casa quanto abbiamo prodotto sul campo». Questa l’analisi di Beppe Iachini ai microfoni di Skysport dopo la gara tra Inter e Fiorentina.

-Ribery?

Da lui ci aspettiamo tanto. Sta facendo quello che vogliamo con grande attaccamento. I cambi sono arrivati tutti per dei motivi e Frank era stravolto. Con un po’ di attenzione la partita l’abbiamo fatta, dovevamo essere bravi a chiuderla. Una squadra come la nostra deve essere attenta e determinata nel finale, come sul piazzato di questa gara.

-Tre cambi invece che cinque, avreste persi lo stesso?

Magari saremmo rimasti in dieci perché qualcuno si poteva fare male. Ah i cambi dell’Inter? L’Inter ha giocatori forti, ha un valore alto e lotterà per lo scudetto come la scorsa stagione, non lo scopriamo oggi. Abbiamo costruito tanto, abbiamo messo paura ad una grandissima squadra come l’Inter. Abbiamo fatto un grande lavoro e non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato con una prestazione importante. Ci deve dare fiducia nelle nostre qualità questa partita e magari poi ne faremo tesoro.

-Uscita di Chiesa e Ribery ha condizionato la gara?

Sì, abbiamo inserito due attaccanti e continuato ad attaccare ma poi servivano forze fresche per aggredire ancora in avanti, serviva intensità importante per provare a fare il 4 a 2. Ci siamo andati vicini ma è mancata la conclusione finale. La squadra però ha fatto un’ottima partita e con un’attenzione in più potevamo portare a casa un risultato più importante, lo meritavamo.

-Tre gol a San Siro, ma non avevano detto che Iachini è un catenacciaro?

Io credo nell’equilibrio ma poi le mie squadre lavorano per attaccare. Sono luoghi comuni, sono stato un centrocampista ma mi piace il calcio di qualità e cercare il gol.

(Fonte: SS24)