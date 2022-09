Iachini: “Scudetto? Napoli e Milan sicure protagoniste, l’Inter ha la rosa per…”

Intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, Beppe Iachini, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "È un campionato particolare, per i Mondiali. Ci sarà un campionato come in Argentina: di apertura e di chiusura. Le squadre troveranno i giocatori in una forma giusta, poi quando termineranno i mondiali ci sarà un punto interrogativo sulle loro condizioni. Napoli e Milan sicuramente, saranno protagoniste fino in fondo. Squadre come Inter e Roma, però, hanno le rose per tornare a competere. Il girone di ritorno sarà fondamentale per capire come continuerà il campionato".