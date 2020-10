In vista del derby tra Inter e Milan potrebbero mancare alcuni giocatori importanti. Se Conte dovrà fare a meno di Bastoni e Skriniar, anche Pioli ha ancora fuori una pedina importante come Zlatan Ibrahimovic. Come si legge su Sportmediaset, infatti, l’attaccante svedese e il difensore Duarte sono ancora positivi al Covid-19 dopo i test odierni.