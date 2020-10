L’appello di Ibra: “Il covid19 mi ha sfidato, ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidarlo”

“Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole. Distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi”. Ibrahimovic ha fatto un appello dall’alto del Palazzo della Regione Lombardia. Il giocatore del Milan, ed ex giocatore dell’Inter, che è stato positivo al covid19, ha prestato la sua immagine per dare una mano sulla sensibilizzazione ai distanziamenti, ancora obbligatori, e all’uso della mascherina. L’appello di Ibra ha fatto breccia tra i tifosi, di ogni squadra ed è stata condiviso da tantissime persone sui social. Arriva il giorno dopo rispetto alla polemica suscitata da un commento di Cristiano Ronaldo sui tamponi, dopo la conferma che è ancora positivo e per questo ha saltato la gara con il Barcellona.