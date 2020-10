Juve, bufera su Cristiano Ronaldo per un post su Instagram: “Il tampone è una stronzata”

Cristiano Ronaldo non ci sarà nella gara di Champions della Juve contro il Barcellona che si giocherà a Torino, all’Allianz Stadium. Ma dal suo profilo Instagram fa sapere: “Mi sento bene e in salute. Forza Juve”. Farà il tifo per i suoi compagni da casa sua, dove è isolato da quando è tornato dal Portogallo. Nonostante abbia contratto il covid19, il giocatore – che è asintomatico al contrario di milioni di persone nel mondo – mostra di non aver accettato gli ultimi risultati dei test e si lascia scappare un commento destinato a far discutere: “Il tampone è una stronzata”. Una frase che arriva anche dopo le polemiche con il Ministro Spadafora che ha ribadito come il portoghese non fosse autorizzato a lasciare il ritiro della Juve per rispondere alla chiamata della sua Nazionale.