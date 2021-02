TS – Ibra-Lukaku, il confronto si rinnova. Il rossonero meno scosso dall’interista

Il quotidiano torinese torna a parlare di quanto successo nel derby di Coppa Italia. Intanto si attende la decisione della Procura

Dopo quanto successo in Coppa Italia, nel derby di domani Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si ritroveranno uno di fronte all'altro. E sono i più attesi della giornata. TuttoSport ha scritto a proposito di questo: "Tutti si chiedono cosa succederà dopo la rissa e di sicuro l’asso svedese vuole mettersela alla spalle. Sa di aver messo in difficoltà i compagni - ai quali poi ha chiesto scusa - di fatto dando una spallata alle speranze di qualificazione del Milan alla semifinale con il nervosismo che poi ha portato all’espulsione. Sa che ha qualcosa da farsi perdonare e sa anche, molto bene, come fare male all’Inter con i suoi gol".