Ravezzani: “Inter e Milan deluse per ragioni diverse. Champions inabbordabile”

L'analisi del giornalista: "Alla fine nerazzurri agli ottavi e rossoneri dignitosamente fuori. Sognare troppo era vietato"

"Inter e Milan deluse per ragioni diverse. Ma la Champions a certi livelli per le nostre è inabbordabile. Alla fine nerazzurri agli ottavi e rossoneri dignitosamente fuori. Sognare troppo era vietato". Questa la breve analisi di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito alla serata di Champions League di Inter e Milan, entrambe uscite sconfitte contro Real Madrid e Liverpool. I nerazzurri hanno comunque conquistato gli ottavi di finale mentre i rossoneri sono eliminati da tutte le competizioni europee.