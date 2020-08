Maxwell: “La mia amicizia con Ibrahimovic è nata in un salotto, in un momento difficile”

Quando un giocatore diventa un top player come Zlatan Ibrahimovic forse non passa alla mente di tutti quali possono essere stati i sacrifici fatti per arrivare ad essere tra i migliori. Ora lo svedese gioca nel Milan, ma ha un passato con Ajax, Inter, Barcellona e PSG. E in queste esperienze una cosa comune l’ha conservata: Maxwell. Il terzino ha giocato con lui nelle stesse squadre e ha raccontato un aneddoto del periodo olandese. Ecco cosa l’ex interista ha raccontato dell’amicizia con l’attaccante svedese:

«Chi ci conosce bene entrambi pensa che non sia possibile la nostra amicizia. Ma è cominciata ai tempi dell’Ajax. Sono andato incontro a lui all’aeroporto e abbiamo fatto tutto insieme al traduttore che ci aveva messo a disposizione la società. Frequentavamo insieme le lezioni di olandese. A quel tempo non c’erano molte persone della dirigenza attorno ad un giocatore. Abbiamo fatto tutto quanto insieme al traduttore. Abbiamo dovuto acquistare diverse cose e ad un certo punto non si avevano molti più soldi a disposizione fino a che l’Ajax non avrebbe pagato lo stipendio il mese dopo. In quei giorni ho accolto Ibra a casa mia, mi ha chiesto se poteva rimanere qualche giorno. L’ho accolto ovviamente, ma vivevo in una casa minuscola. C’era un grande casino mi ha fatto un casino, avevo una sola stanza e lui dormiva sul divano in salotto. In quel periodo ci siamo conosciuti bene, mi ha insegnato l’inglese, andavamo in giro sempre insieme e quell’amicizia si è costruita da quel momento in poi».

(Fonte: ESPN)