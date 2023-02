Ibrahimovic: “Non dobbiamo fermarci. Se sto come ora continuo a giocare ancora qualche anno”

Sul suo rientro, dichiara: “C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo, che non stavo bene e che non potevo fare quello che amavo. Prima ho sofferto tanto, sia per quello che è successo con Mino Raiola che per le mie condizioni fisiche. Non è stato facile, poi abbiamo vinto lo Scudetto che mi ha ridato un po’ di energie ma non è stato facile. Adesso essere in campo è molto bello. Oggi ero un po’ nervoso, ma ho grande fiducia e grande sicurezza in me stesso. Da quando sono rientrato in squadra sono stato sicuro di poter fare ancora la differenza e di poter trasmettere la mia sicurezza e la mia fiducia agli altri. Non era un momento felice quando sono rientrato, ma nelle ultime tre-quattro partite stiamo giocando molto bene, ho visto tanta fame anche in allenamento. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare e non essere soddisfatti perché basta una sconfitta per rimettere tutto in discussione. Intanto, però, oggi ci godiamo questa vittoria”.