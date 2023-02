Milan, Ibrahimovic: “De Ketelaere? Mi rivedo in lui. Quando si sblocca, parte”

Le parole dell'attaccante svedese in collegamento con Sky Sport a proposito del suo compagno di squadra e non solo

Daniele Vitiello

Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria del Milan sull'Atalanta per 2-0, ha parlato del suo rientro in campo e non solo ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue considerazioni: "Ho vissuto questo periodo con grande sofferenza. Non mi sentivo bene e sono andato avanti con sofferenza per aiutare la squadra in tutti i modi, ma non stavo bene. Più mi alleno, più gioco e più miglioro. Voglio aiutare la squadra in tutti i modi e farmi trovare pronto. Quando sono fuori, alla squadra manca un po' della pressione che metto tutti i giorni, ma ho visto tutti bene e con grande mentalità nelle ultime 3-4 settimane.

Durante il campionato capitano alti e bassi, un po' di tempo è passato per rialzarci, ma nelle ultime partite è andata bene col nuovo sistema. De Ketelaere? Rivedo me stesso in lui. Non era facile per me al primo anno fuori dal mio Paese. E' tutto nuovo, la sua maglia è lontana e queste cose lo influenzano. Quando si sblocca, parte. Sta bene, si deve solo sbloccare e capire cosa chiede il mister da lui. Napoli? Sta facendo bene, non è un segreto. E' il loro momento, mi piace tutta la squadra. Hanno un allenatore forte che non ha ancora vinto lo scudetto e quest'anno va tutto verso di loro".