Ibrahimovic: “Serie A, questi i 4 giocatori che metto sul mio podio. Niente contro l’Inter, ma…”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Arijon Ibrahimovic parla del motivo che lo hanno spinto a lasciare il Bayern per approdare al Frosinone. "Cercavo una squadra per giocare, ho capito dai primi colloqui con il direttore Angelozzi e il tecnico Di Francesco che questo poteva essere il posto giusto. Una neopromossa? E perché no. A me interessavano una squadra costruita per proporre calcio e un allenatore che amasse lavorare con i giovani. Avevo visto anche qualche video delle prime partite".