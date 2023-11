Mkhitaryan, il rinnovo sembra formalità: incontro a breve. Durata? Non è scontata…

Il centrocampista armeno dà garanzie assolute a Inzaghi e potrebbe essere arma in più anche per le prossime stagioni

Mancheranno in tanti alla ripresa degli allenamenti, lui no. Perché è garanzia anche da questo punto di vista. Henrikh Mkhitaryan sarà regolarmente in campo oggi ad Appiano Gentile per cominciare a preparare la sfida con la Juventus. Aver salutato ormai definitivamente la nazionale è ulteriore punto in suo favore, che consolida un rendimento e un'affidabilità al di sopra della media. Elementi che spingono l'Inter a proiettarsi oltre.

Si legge infatti su TuttoSport: Inzaghi lo considera quasi una sua emanazione in campo per l’intelligenza tattica con cui legge i diversi momenti della partita e la gestione delle consegne. A questo si aggiunge una leadership innata che ne fa un pilastro all’interno dello spogliatoio. «Ascoltano più lui di me», la battuta riuscitissima di Inzaghi per far capire quanto pesi l’opinione dell’armeno nelle dinamiche della squadra. Questo lo sanno bene pure i dirigenti. Motivo per cui è da considerarsi una formalità il fatto che venga prolungato il contratto in scadenza a giugno.