Ibrahimovic, attesa per il Giudice Sportivo: “Sembra che nel referto l’arbitro Valeri…”

Potrebbero non essere terminati gli strascichi della rissa sfiorata tra Lukaku e Ibrahimovic durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, si attende il verdetto del Giudice Sportivo per capire se lo svedese potrà avere una sanzione più aspra:

“È atteso il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Già scontato un turno di squalifica in Coppa Italia per l’espulsione dello svedese e l’ammonizione, da diffidato, del belga. Bisogna capire se Gerardo Mastrandrea aumenterà la sanzione. Potrebbe succedere se il referto dell’arbitro Valeri o la relazione degli ispettori federali contenessero fatti nuovi. Ma sembra che gli ufficiali di gara non abbiano calcato la mano. Quindi difficilmente la sanzione sarà inasprita domani“.

(Fonte: Tuttosport)