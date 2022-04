Ibrahimovic ancora out, i numeri fanno nascere dei dubbi in casa Milan

La squadra rossonera dovrà fare a meno per altri dieci giorni dello svedese che ha manifestato un problema al ginocchio

I media questa mattina si interrogano sul suo contributo da qui fino a fine stagione. Già dopo il problema al tendine d'Achille era stato impiegato poco da Pioli, venti minuti con il bologna e poi un altro infortunio. "Il dubbio, a questo punto, è che appena lo svedese forzi in qualche maniera, che sia partita o allenamento, spunti fuori un problema. Di fatto è sempre stato così in stagione, tanto che lo svedese ha giocato soltanto 23 delle gare ufficiali del Diavolo, ovvero il 56%, per una media di minuti in campo che supera di poco un tempo (48)", si legge sul Corriere dello Sport che riporta anche altri numeri. Nelle gare di campionato in cui è stato titolare, 15, la media punti a partita dello svedese è stata di 1.36 a partita. Nelle altre 21, senza di lui, i punti conquistati dai rossoneri sono stati in media 2.52.