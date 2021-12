Ibrahimovic: “Milan, voglio vincere un altro scudetto. Da quando sono arrivato….”

L'attaccante rossonero era ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa per presentare il suo ultimo libro “Adrenalina”

Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa per presentare il suo ultimo libro “Adrenalina”, Zlatan Ibrahimovic si è detto sicuro di poter battere il Liverpool nel dentro-fuori di San Siro. "Servirà una grande partita. Se ci vuole un’impresa? Noi dobbiamo giocarla al meglio, fare il nostro lavoro, credere in noi stessi. Il contratto? Sicuri che scada? Un giorno forse succederà, ma non sappiamo quando..."

"Io voglio giocare il più possibile perché non voglio avere rimpianti. Speriamo sia al Milan per tutta la vita. Giocavo contro Paolo Maldini, oggi gioco con Daniel, magari riesco a giocare anche con il figlio di Daniel... Da quando sono arrivato al Milan le cose sono cambiate, ma non è solo merito mio, è merito anche del gruppo e dell’allenatore. Abbiamo fatto un grande passo avanti perché il Milan è tornato in alto, dove deve stare, poi tutto dipende dai trofei. Io voglio vincere un altro scudetto".