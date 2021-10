Ibrahimovic: “Scudetto? Il Milan ci crede, ma è presto. Ora CL e poi derby”

Il giocatore svedese, protagonista nella gara contro la Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato delle possibilità di raggiungere il titolo

Alla fine della partita con la Roma, vinta grazie ad un suo gol e ad un rigore che si è procurato, Zlatan Ibrahimovic ha risposto anche ad una partita sul Milanda scudetto. «Abbiamo dimostrato tutti di avere carattere e di sapere soffrire. Non è facile giocare in dieci ma chi è rimasto in campo ha fatto un'ottima partita. Lo scudetto? Proviamo, ci crediamo in questa cosa. Finora abbiamo fatto bene, ma il campionato è lungo e serve continuità in quello che facciamo. Ma è presto. Una gara alla volta, la prossima è la Champions e poi c'è il derby», ha sottolineato.