Pioli: “Episodi arbitrali? Commentate voi. Milan capace di soffrire. Inter favorita”

L'allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Roma di Mourinho

Ho 4-5 centrocampisti di gran livello. Posso ruotarli, è il reparto dove posso far rifiatare qualcuno: giocare a questi ritmi non è semplici. Lui ha personalità e queste caratteristiche, una valutazione che mi trova d'accordo. Ci hanno sorpreso a inizio secondo tempo, poi l'espulsione di Theo ci ha complicato le cose. Ma per questa complicazione è una vittoria importante. Tanti meriti dei miei giocatori. Siamo stati bravi a soffrire.

Non so se siamo superiori ad altre squadre, sono tutte fortissime. Sia quelle che stanno provando ad arrivare in CL e sia quelle che stanno lottando per lo scudetto. Avremo il derby tra una settimana e l'Inter per me resta favorita, anche perché ha vinto lo scudetto ed è una squadra molto forte che sa come vincere. Il Napoli è fortissimo, la Juve non è fuori dai giochi, mancano ancora ottantaquattro punti, sono tante le partite da giocare. Quello che mi piace di più della squadra è che negli scontri diretti siamo più consapevoli, che ce la possiamo giocare con intensità. Siamo convinti di poter riuscire e non è più una speranza.