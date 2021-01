Lukaku-Ibra, lo svedese rischia una squalifica a tempo in tutte le competizioni: le ultime

Potrebbero costare care a Zlatan Ibrahimovic le frasi ingiuriose all’indirizzo di Romelu Lukaku durante il primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, lo svedese potrebbe anche andare incontro a una squalifica a tempo in tutte le competizioni:

“Ibrahimovic, invece, potrebbe temere una coda davanti alla Procura Federale. Non è facile nemmeno questo sviluppo, perché non esiste una vera prova tv al di là delle espressioni blasfeme. Ma gli inquirenti Figc potrebbero ipotizzare una violazione dell’articolo 1 del Codice di giustizia sportiva, basandosi su quanto riportato dai media dopo la partita. In questo caso la squalifica sarebbe a tempo, quindi valida in tutte le competizioni nazionali, non solo in Coppa Italia“.

(Fonte: Tuttosport)