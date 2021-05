GdS – Milan, individuato il vice Ibra: “Un anno fa fu vicino all’Inter di Conte”

La Gazzetta dello Sport rivela il nome nuovo per l'attacco del Milan in vista della prossima stagione: nel mirino c'è Olivier Giroud

Poteva arrivare alla corte di Antonio Conte e vestire la maglia dell' Inter . Olivier Giroud potrebbe presto sbarcare sulle rive del Naviglio, ma per difendere i colori del Milan . L'attaccante francese potrebbe essere il rinforzo in attacco dei rossoneri, che negli ultimi 90 minuti della stagione hanno conquistato il pass per la Champions League 2021/2022 .

La Gazzetta dello Sport scrive: "Le piste della Serie A in passato hanno incrociato più di una volta il destino del francese, dalla Juventus alla Lazio fino alla trattativa con l’Inter di un anno fa: allora Giroud era stato a un passo dai nerazzurri di Conte, poi l’affare sfumò sul più bello. Adesso sarà la volta del Milan, che potrà offrire a Olivier un ruolo da spalla solo sulla carta: la stagione appena chiusa ha dimostrato che Ibrahimovic non apre spazi solo a chi lo affianca sul campo, ma anche a chi deve raccoglierne il testimone a partita in corso o in caso di infortunio. E Giroud è il panchinaro più titolare che ci sia".