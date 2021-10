Vittoria Inter, Lautaro esulta sui social e arrivano i complimenti di Icardi

Sono stati compagni in nerazzurro, si diceva anche molto amici, e sono connazionali: l'attaccante del PSG ha applaudito il Toro dopo la vittoria col Sassuolo

Erano compagni dell'Inter, era il suo capitano, il suo connazionale. Lautaro Martinez è stato a lungo il secondo di Mauro Icardi . Fino a che non è scoppiata la bufera della fascia (che venne tolta al numero 9) culminata nell'approdo al PSG del marito di Wanda Nara. Si diceva fossero molto amici e forse l'amicizia tra i due va oltre i rapporti sul lavoro. Così questa sera, dopo il gol su rigore segnato dal Toro contro il Sassuolo, servito a ribaltare la partita, Maurito si è fatto sentire. Ha applaudito l'ex compagno sui social con un 'Buena Cumpa'.

Sono arrivati tanti like al commento del giocatore del Paris Saint-Germain ma anche commenti di chi lo ha invitato a non scrivere sulle vittorie dell'Inter. Perché poi, una vittoria e una vittoria. E il gol di Lautaro vale tre punti pieni in una serata che si era fatta stortissima. Gli applausi li merita da chiunque.