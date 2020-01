Wanda fa discutere anche in Spagna: “Non chiarisce il futuro di Icardi e i tifosi del PSG…”

Le parole di Wanda Nara fanno notizia anche in Spagna. A poche ore dal debutto come opinionista del Grande Fratello Vip, l’agente dell’argentino ne ha approfittato per tornare ad attirare l’attenzione anche sul futuro del marito.

E le sue parole sono arrivate pure ai giornali spagnoli tanto che AS ha spiegato: “Indiscutibile il fatto che si sia adattato al club parigino fin da subito. Sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti al mondo segnando 14 gol in 18 gare. Il PSG vorrebbe che l’argentino restasse ma il problema è che l’attaccante è a Parigi in prestito, e sebbene ci sia un’opzione di acquisto fissata sui 70 milioni di euro, l’agente e moglie del calciatore, Wanda Nara, continua a non chiarire se vuole continuare a giocare nel club francese. Le sue ultime parole sono un messaggio che dubita dubbi tra i tifosi del PSG che avevano dato per scontato che il club lo avrebbe riscattato e che lui sarebbe stato felice di restare”.

(Fonte: AS.com)