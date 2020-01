VIDEO / Wanda: “Icardi? Non ci sono certezze, dovrà decidere lui. Vedremo più avanti”

Wanda Nara domani inizierà una nuova avventura come opinionista nel Grande Fratello Vip. Alla vigilia di questo debutto, la moglie e agente di Icardi ha avuto modo di parlare anche del futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter:

“Icardi? Dovrà decidere lui, non ha certezze. Vedremo dopo, più avanti. Sta facendo benissimo, è super felice a Parigi. A Parigi abbiamo una casa bellissima e ci siamo subito trovati benissimo col gruppo e la gente e abbiamo una nuova famiglia di amici. Sono molto contenta per questo, per Mauro, per la carriera e anche per noi”.