TS – Icardi si avvicina alla Juventus: scambi in vista con il PSG, l’Inter attende sviluppi

Mauro Icardi si avvicina alla Juventus: è quanto sostiene Tuttosport, secondo cui le nuove dinamiche di mercato non incideranno sulle possibilità di vedere l’attaccante argentino in bianconero nella prossima stagione. Un’operazione con il Paris Saint-Germain condotta sulla base di scambi, con l’Inter spettatrice interessata:

“Per quanto riguarda Icardi, quanto successo non cambia poi molto le strategie bianconere. Uno scambio era infatti già alla base dell’operazione prefigurata nei primi colloqui tra Juventus e Paris Saint-Germain, per quanto ancora da definire in termini di giocatori e di eventuale conguaglio. E’ certo però che Leonardo apprezzi diversi dei giocatori bianconeri: da Pjanic a Dybala passando per Douglas Costa. Con Meunier in scadenza, per giunta, al club parigino potrebbe fare molto comodo anche De Sciglio. Ci sono dunque tutti gli ingredienti perché il ds del Psg e Fabio Paratici, peraltro in ottimi rapporti, trovino una quadratura in grado di far registrare una plusvalenza a Parigi, nonostante i 70 milioni da versare all’Inter per riscattare Icardi (che potrebbero essere 85 in base a una clausola legata a una successiva cessione in Italia) e una o più di una anche a Torino, permettendo al contempo a entrambi di raggiungere i loro obiettivi“.