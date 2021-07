Icardi-Juve? Chissà. Lui intanto posa con la seconda maglia del PSG

Il giocatore viene accostato ai bianconeri: lui intanto sui social condivide la nuova maglia del club parigino e le foto con i compagni

È una delle indiscrezioni più note dell'estate 2021. Si parla spesso di un possibile approdo di Ronaldo al PSG e del possibile arrivo di Icardi alla Juventus. C'è chi dice che l'attaccante ex Inter potrebbe tornare in Italia a prescindere dall'addio di CR7, c'è chi invece sostiene che non sia proprio così.

Le voci restano ma l'argentino va dritto per la sua strada. Posta le foto in compagnia dei suoi compagni al club parigino, da Navas a Sergio Romas - ultimo arrivato. E posa con la maglia Away scelta dal club parigino per la prossima stagione in arrivo, una maglia bianca che ha i dettagli in rosa.