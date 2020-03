Icardi, sarà addio al PSG. Le quote dei bookmakers: favorito uno scenario clamoroso

Come in tutta la scorsa, anche quest’estate non si farà altro che parlare del futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha già comunicato al Paris Saint-Germain di voler tornare in Italia con la sua famiglia e lasciare la capitale francese. Ma quale sarà la prossima squadra dell’ex interista? Si legge su AgiProNews: “Se lo sono chiesto anche gli analisti di Sisal Matchpoint, che per lui vedono un rientro all’Inter, quotato a 2,00 in lavagna. Oltre a questa, però, ci sono diverse ipotesi allettanti. Prima fra tutte quella rappresentata dalla Juventus. Un approdo di Icardi a Torino entro il 31 agosto 2020, infatti, si gioca a 3,50.

Quasi al doppio (7,50) la quota della permanenza al Paris Saint Germain, mentre Napoli, Real Madrid, Manchester United e Atletico Madrid (a 12,00) sono nella lista degli outsider insieme al Barcellona (16,00). Improbabile uno scavalcamento dall’altra parte del Naviglio, visto che l’acquisto da parte del Milan è dato a 20,00, così come l’approdo al Bayern Monaco. A 25,00, invece, Arsenal e Liverpool; più staccato (a 33) il Tottenham di Josè Mourinho. Suggestive ma difficili le ipotesi rappresentate da Chelsea, Roma e Borussia Dortmund, che si trovano in lavagna a 50,00. Futuro in Cina o USA? Praticamente impossibile, vista la quota a 66,00″.