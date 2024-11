Mauro Icardi è finito sotto i riflettori mediatici negli ultimi giorni per la sua tormentata vita sentimentale con Wanda Nara . Non esattamente una novità, visto che anche in passato la coppia è sempre stata al centro della scena mediatica. I due si stanno separando e gli scontri e le polemiche sono ormai all'ordine del giorno. Nelle ultime ore Maurito è riuscito a trascorrere alcuni giorni in compagnia delle sue figlie. Ma l'obiettivo del calciatore, fermo per la rottura al crociato, è rientrare in Turchia dai tifosi del Galatasaray che lo amano in maniera totale.

Il punto del Galatasaray sull'infortunio e l'operazione di Icardi

"La prossima settimana verrà presa una decisione chiara in merito su dove si opererà. Naturalmente l'intervento è molto importante. Il luogo è molto importante, ma la riabilitazione successiva è molto più importante. Vogliamo organizzare tutto nel modo più corretto. Vogliamo che torni in campo il prima possibile, ma è necessario aspettare 2-3 settimane per l'operazione, soprattutto dopo l'infortunio. Attualmente siamo alla seconda settimana. Completeremo la terza settimana e poi, ovviamente, verrà presa una decisione chiara sull'operazione. È previsto un processo di recupero di circa 6-7 mesi. Giugno, luglio. Bisogna anche vedere come andrà la riabilitazione. Anche la salute del giocatore è molto importante. È più importante che il giocatore recuperi bene e rientri nel modo e nel momento giusto piuttosto che rientrare prima. Ci mancherà Icardi. Giocare senza Icardi sarà difficile per i tifosi del Galatasaray, per noi e per i suoi compagni di squadra. Ma pensiamo che dopo aver superato questo processo, si preparerà per la nuova stagione nel modo migliore possibile”, hanno spiegato i vertici dirigenziali del Galatasaray.