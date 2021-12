Icardi confessa: “Mi sono sposato molto giovane, ho commesso un errore. Anch’io sono…”

La confessione del giocatore del Psg e i nuovi dettagli che emergono in merito al suo incontro con China Suarez

Mauro Icardi ha parlato per la prima volta dopo la polemica con il flirt avuto con l'attrice China Suárez. Il giocatore del Psg e Wanda Nara hanno ricostruito il rapporto e ora sono nuovamente inseparabili. "Sono stati giorni tristi. Ma penso che sia finito tutto. Tutto quello che è successo questo mese siamo riusciti a risolverlo nel migliore dei modi insieme. Tutto è stato discusso. Sono stati momenti tristi e difficili che siamo stati in grado di risolvere. L'amore che provo per Wanda lo conoscono tutti. Come ha detto Wanda, mi sono sposato molto giovane, quando avevo 20/21 anni, e lei era l'amore della mia vita. Anch'io sono molto all'antica. Penso di aver commesso un errore e siamo riusciti a risolverlo", ha dichiarato l'ex giocatore dell'Inter in occasione dell'intervista che Wanda Nara ha rilasciato alla conduttrice argentina Susana Gimenez. Intanto in Argentina continuano i rumors relativi all'incontro in hotel tra il giocatore del Psg e l'attrice. "E' stato appurato che l'odore che aveva infastidito Mauro Icardi era marjuana. Tra lui e la China c'è stato qualcosa di più, qualcosa che non è ancora venuto alla luce. Possono smentirmi, ma non lo faranno", ha dichiarato sicura una giornalista del famoso programma LAM.