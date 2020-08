Inter, Lukaku ‘punta’ Ronaldo. GdS: “Fantasma Icardi risucchiato in stile Ghostbusters e…”

“Ci sono i numeri da fenomeno. E poi c’è il Fenomeno, quello originale, e la sua stagione d’esordio in maglia nerazzurra, forse inarrivabile. Ronaldo atterrò a Milano come un extraterrestre e per un’intera stagione diede segni di onnipotenza calcistica, facendo innamorare per sempre i suoi nuovi tifosi”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al confronto tra Lukaku e Ronaldo il Fenomeno, la cui prima stagione in nerazzurro si concluse con 34 reti, una Coppa UEFA vinta e uno scudetto sfumato anche e per colpa del rigore non fischiato in Juve-Inter. Il belga, invece, al primo anno è arrivato già a 30 gol, perdendo lo scudetto di un punto ma avendo ancora la possibilità di rimpinguare il proprio score personale e portare a casa un trofeo.

CONFRONTO – Come evidenzia la Rosea, dai quarti in poi, Ronaldo segnò 4 reti in quella Coppa UEFA e Lukaku non vuole essere da meno. “Affiancarlo nei numeri resta possibile, ripercorrerne le orme sarebbe un successo enorme per chi era atterrato a Milano fra i dubbi di una minoranza che temeva che non avesse le spalle abbastanza larghe per raccogliere l’eredità di Icardi. Il fantasma di Mauro è stato risucchiato, in stile Ghostbusters, dopo un paio di mesi, poi Big Rom si è messo sulle tracce dei miti”, commenta La Gazzetta che sottolinea l’impatto avuto da Lukaku sull’Inter, ben presto diventato punto di riferimento anche dello spogliatoio.