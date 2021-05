In Francia demoliscono Icardi: “2.5, un fantasma. E ha statistiche drammatiche”

Footmercato ha giudicato la prova dell'argentino, totalmente nullo ieri contro il Manchester City

Totalmente nulla la prova di Mauro Icardi ieri contro il Manchester City in Champions League. Il Paris Saint-Germain è infatti stato eliminato dalla squadra di Guardiola, con l'argentino che ha recitato un ruolo da spettatore non pagante durante la gara. Footmercato, noto portale francese, ha giudicato così la prova negativa dell'ex Inter.

"L'esperienza a questi livelli Icardi non ce l'ha: a giocato la sua prima Champions League nella stagione 18-19, mentre l'anno scorso il suo apporto si è limitato a 78 minuti contro l'Atalanta. E le statistiche sono drammatiche: non è necessario riguardare la partita per accorgersi dell'assenza totale di Icardi dalla partita. I numeri parlano chiaro: 16 palloni toccati in 62 minuti, 9 passaggi tentati, 5 ricevuti e 0 tiri. Un fantasma".