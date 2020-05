Ménés (Canal +): “Icardi e Cavani, una cosa mi infastidisce. Il Psg vuole negoziare…”

Pierre Ménès, giornalista di Canal +, ha parlato del futuro di Mauro Icardi e Edinson Cavani. Il giornalista ammette che non è un grande fan dei due attaccanti: “Non sono un fan di nessuno dei due giocatori. Icardi non è più molto giovane. Entrambi non sanno fare molto se non fare gol, questo mi ha sempre infastidito un po’. Cavani ha 32 anni, ne prende 11 milioni all’anno, voleva andare assolutamente durante il mercato di gennaio. Ora si rende conto, oltre alla situazione attuale, che rimanere PSG non è poi così male. Ma penso che rinnovare a quelle cifre sia fantascienza. Da vedere, il PSG ovviamente vuole negoziare al ribasso la clausola di Icardi. È una questione di soldi, né più né meno. Sapendo che il livello dei due, anche con stili leggermente diversi, è all’incirca equivalente, ma Icardi è più giovane”.

(parisfans)