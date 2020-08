PSG, Tuchel: “Icardi deve tornare a segnare per ritrovare fiducia. Ora lavori per la squadra”

Di recente è stato molto criticato, non solo per la partita in Coppa di Lega ma anche per come è andata in Champions contro l’Atalanta. Mauro Icardi è finito nel mirino della stampa francese. Hanno chiesto dell’ex Inter a Tuchel alla vigilia della gara con il Lipsia. Di lui l’allenatore del PSG ha detto: « È difficile perché un attaccante vuole sempre segnare, se non segna gli manca la fiducia. Possiamo parlargli, mostrargli altre situazioni, non è mai come segnare un gol per un vero numero 9. Lui deve segnare, e poi per me troverà la percentuale di fiducia che gli manca. In questo momento deve lavorare duro per la squadra, deve rimanere calmo, concentrato e giocare con la stessa disciplina a livello tattico. È molto importante per noi».

(Fonte: Rmc Sport)