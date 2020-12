PSG, Tuchel rivela che il 2020 di Icardi finirà lontano dai campi

C’è chi parla di lui perché potrebbe tornare in Italia. Ma in Italia fa più notizia sua moglie Wanda Nara che di recente è finita al centro di una bagarre con Luciana Littizzetto. Intanto Mauro Icardi è alle prese con un problema agli adduttori e il PSG – attraverso le parole di Tuchel – ha annunciato che l’attaccante non giocherà nelle ultime 4 gare del 2020. Un anno particolare per tutto il mondo ma anche per lui che dopo aver detto addio all’Inter non è riuscito ad avere al club parigino il successo sperato.

«Francamente non credo che Icardi possa giocare le prossime quattro partite», ha detto il suo allenatore. Salterà le gare contro Lione, Lille, Lorient e Strasburgo. Il calciatore è fermo ai box dal mese di ottobre per un infortunio al legamento di un ginocchio. Aveva giocato a fine novembre nella gara contro il Bordeaux, finita due a due, per qualche minuto. Ma un nuovo infortunio agli adduttori lo ha rimesso fuori causa. Non è ancora definito il tempo del suo rientro, ma il tecnico ha sottolineato che non sarà a disposizione nelle prossime quattro gare. Il 2020 di Icardi si chiude lontano dal campo.

(Fonte: eurosport.fr)