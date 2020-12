Wanda la querela, la Littizzetto replica: “Una battuta mal riuscita non è sessismo, se posta…”

“Se pubblichi una foto sui social, uno ha diritto di commentarla. Una battuta mal riuscita non è sessismo. Ora guardiamo questa foto, ecco, mi vorrei soffermare sulla bellezza spavalda di questo equino, sullo splendore di questo cavallo, mettiamoci nei panni del cavallo, ha l’occhio triste perché dovrebbe andare al trotto o galoppo e invece deve stare fermo. Ha l’occhio triste della Sardoni durante le maratone di Mentana, tristi come quelli del cavallo della Rai di Viale Mazzini. Fa da spogliatoio, è un triclivio, guarda Wanda: l’altra volta era girata davanti, ora dietro, è come i materassi: ha il lato estivo e quello invernale”. Luciana Littizzetto aveva commentato, una settimana fa, la foto di Wanda Nara nuda su un cavallo con i soliti termini ironici e un po’ spinti, che la contraddistinguono. Wanda non aveva gradito per niente e aveva fatto capire che sarebbe andata per via legali. Ma Luciana Littizzetto, nella puntata andata in onda ieri di Che Tempo Che Fa, ha ribadito il diritto di commentare una foto pubblica e di poterlo fare con l’arma dell’ironia.

“Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, a un comico può capitare di fare una battuta sbagliata, ma non è sessismo. Il sessismo è un’altra cosa. il sessismo è l’odio verso le donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini… è la violenza di genere, è la mutilazione dei genitali femminili per levare il piacere alle donne il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlarne, se una donna fa una battuta discutibile sulla foto discutibile di una donna è perché c’è libertà di parlarne, se si pubblica una foto, si ha anche il diritto di commentarla. Siano benedette le donne come Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso, Filippa Lagerback che sanno ridere di sé stesse. Ridere è una salvezza, una delle poche cose che ci ha salvato in questo periodo”, ha concluso Luciana Littizzetto.

(Che Tempo Che FA)